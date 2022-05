Tony TRIQUENOT

Après avoir validé mon Master 2 en Evènementiel Sportif et Touristique à Grenoble, j'ai cumulé les CDD (employé dans l'Organisation de tournois : "Roland-Garros" et le "BNP Paribas Master de Bercy", mais aussi vendeur chez Décathlon..) avant de partir un an en Australie (Melbourne) dans le but d'améliorer mon anglais, mais aussi pour découvrir un nouveau pays avec une culture aussi riche que cosmopolite, et surtout vivre de nouvelles expériences professionnelles. J'ai d'ailleurs eu la chance de travailler ces six derniers mois à Tennis World - Tennis Australia (Melbourne Park). Cette dernière expérience m'a permis de développer entre autre mes aptitudes en terme d'organisation et évènementiel, de travail en équipe, et de communication. Désireux de m’investir pleinement dans une nouvelle expérience, je souhaite mettre au profit d'une entreprise ou d'une organisation, les qualités pour lesquelles on me fait confiance, qui se sont avérés être des atouts lors de mes missions précédentes.

Mes précédentes expériences professionnelles et ma passion pour le tennis me motivent dans l'idée que j'aimerai m'investir pleinement au service de ce sport. Ainsi, que ce soit au niveau des collectivités territoriales (comité, ligue, fédération), dans une organisation (Tournoi, association), ou d'une entreprise (équipementier) : je suis à la recherche d'une mission dans laquelle je pourrai m'épanouir professionnellement et mettre à profit mon expérience ainsi que mes connaissances.

Bonne visite et à bientôt !

Tony



Mes compétences :

Dynamisme

Négociation

Travail en équipe

Organisation d'évènements

Autonomie professionnelle

Microsoft Office

Management opérationnel

Sponsoring sportif

Promotion