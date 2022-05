Tony TRISTRAM

Je suis une personne volontaire ,engagé et motivé .Arrivé à un tournant de ma vie professionnelle en 2008 j'ai eu cette démarche de prendre du recul et de me remettre en question ,j'ai donc repris mes études ( bac logistiques ,bts méthodes et exploitation logistique ) que j'aimerais activement mettre en adéquation avec mon parcours pro .

Je suis a cette heure à la recherche d'une entreprise qui me donnera la possibilité de piloter une équipe et de m'épanouir dans mon travail.

Je suis a votre disposition pour toutes propositions ou informations complémentaires .

A très bientôt

Cordialement



Mes compétences :

Contrôle qualité

Rationalisation des flux

Rationalisation et optimisation d'emballages

Piloter et animer

Adaptabilité et esprit d'initiative

Planification