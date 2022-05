Tony VANNIER

Titulaire d’un baccalauréat commerce, j'ai choisi à la fin de l'année 2013 d’arrêter les études afin de me lancer dans le monde du travail. J’ai eu plusieurs expériences en tant que vendeur et préparateur de commande qui m’ont pleinement satisfait.



En plus d’être passionné par le monde de l’économie, j’affectionne par-dessus tout la relation et le fait de fidéliser le client, d’où ma formation initiale, le commerce.



Ayant eu une expèrience en tant qu’Assistant Administratif du le 18 janvier au 17 juillet 2016 au sein d’une compagnie d’assurance, Lybernet Assurances, à Angers. Je m’occupais de la gestion des dossiers/contrats des clients de Carrefour Assurances.



Depuis, un réel goût pour le domaine de la banque/assurance s'est révélé en moi. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de reprendre mes études courant 2016.

Je travaille depuis septembre 2016 à CNP afin de suivre un BTS Assurance en alternance, sur 2 ans.



J'envisage la possibilité d'exercer par la suite une licence banque/assurance/finance, car le secteur bancaire est aussi un univers qui m'intéresse fortement, tout comme la finance.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Ecoute

Adaptabilité

Accueil du client

Vente

Recherche des besoins

Persuation

Gestion des contrats

Ambition