Tony VANNIER

Père de famille avec 2 enfants, je travaille dans le domaine des télécommunications depuis plus de 20 ans.

Forte expérience dans les solutions centres de contacts, j'exerce à présent en qualité de Service Account Manager.

Un parcours atypique, de l'Expertise technique au Management de contrats en passant par la Conduite de changement.

J'aime apprendre et découvrir sans cesse de nouvelles facettes, relever de nouveaux challenges.

J'apprécie par dessus tout la relation client.

A la fois conseil, avant-vente et réalisateur de solutions, j'ai l'habitude d'effectuer mes missions en mode projet avec une équipe constituée, de travailler également en solo (en mode freelance)...