Toranja TORANJA PULP

TORANJA, un univers original, authentique & latin.



En 2009, après une carrière commerciale épanouie, je croise le chemin de José Reis, designer Portugais reconnu en Europe et tombe amoureux de son style.

Après deux années passées à dessiner mes propres modèles sous l'œil avertit de mon mentor, je décide aujourd’hui de m’émanciper et de créer TORANJA, une marque que je veux chic, décalée mais aussi intemporelle. Ma griffe est quelque peu à contre courant mais les chaussures que je vous propose sont sans compromis sur le style et la qualité.

Les textures les plus diverses se côtoient pour donner vie à des modèles uniques.

Mes créations TORANJA sont manufacturées au Portugal à partir de matières nobles et respectueuses de l'environnement.

Au-delà de l’aspect esthétique, je souhaite créer des chaussures pratiques et confortables.

Bref, des chaussures qui attirent tous les regards tout en les respectant.



Mes compétences :

Créatif

Ouvert aux autres

Sociabilité naturelle