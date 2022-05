Diplômé du Grade Master de l'ESC Bretagne Brest avec une spécialisation en contrôle de gestion je suis aujourd'hui en poste à Amazon.fr en tant que Labor Analyst depuis Août 2012.

Fort de cette idée, j'ai su diversifier mes expériences au cours de mon cursus universitaire afin de travailler différentes compétences.

Ma dernière expérience était aux laboratoires Pierre Fabre en tant que contrôleur de gestion pour la partie internationale de la branche santé à Castres.

Mes différentes expériences m'ont permis de voir plusieurs secteurs, environnements ... et de faire preuve d'une capacité d'adaptation.



Breton d'origine, je suis bien évidemment passionné par ma région mais mon ouverture d'esprit me pousse à aller vers d'autres horizons, en France ou à l'étranger.



Pour tout contact, je répondrais à vos messages via mon compte ou mon adresse mail :

benoit.torillec@gmail.com





Cordialement,



TORILLEC Benoit



Mes compétences :

Excel VBA

Excel

Powerpoint

Essbase

Sap fi

Access

EBP

Finance

Comptabilité

Contrôle de gestion

Budgétisation