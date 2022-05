Torquato GELATO

En résumé

Chalenger dans l’âme, RH addict et véritable homme de terrain, je me passionne pour l'être humain et son potentiel.



Ma passion, je la transmets au quotidien en conseillant les lignes directrices dans leur management et en accompagnant les collaborateurs dans leur quotidien.





Ma mission :



Définir et appliquer les stratégie et politique RH de l'entreprise afin d’améliorer les relations et obtenir les résultats attendus.



Créer, réaliser et appliquer les méthodes / outils RH afin d'optimiser la gestion du personnel.



Intégrer, former et accompagner les employés en terme de management, de qualité, de savoir-être afin de les conduire à un résultat optimal, en suivant la stratégie de l'entreprise.



Faire le pont entre la Direction et les collaborateurs.



Partager mes valeurs et mon savoir-faire afin de pérenniser l'existant et développer le capital humain !





Mes moteurs :



L’innovation, l’adaptation, le changement et la recherche de solutions dans un esprit de partage et d’interaction.





Mes compétences clés :



• Recrutement complet, de l'analyse des besoins à l'engagement

• Administration et Gestion du personnel

• Conseil et support aux chefs de services

• Intégration et suivi des nouveaux collaborateurs

• Développement et suivi de carrière

• Gestion des conflits

• Accompagnement au changement

• Conduite de projets, de la création à la mise en place

• Formatrice (management, qualité, sécurité, savoir-être, techniques de recrutement, etc)





Autres spécialisations :

- direction de grand chantier

- direction personnel

- calcul structure





Mes principaux atouts :



• Grande aisance relationnelle, leadership

• Excellentes facultés d’adaptation, conduite au changement

• Chalengeuse, autonome et décisionnaire

• Orientée résultats, esprit d’analyse, rigueur

• Sens de l’organisation et des priorités

• Ecoute, empathie



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Contrôle des coûts

Direction de projet

Commercialisation

Calcul de structure