Torre CAMILLE

Chargée d'études dans un bureau de Conception paysagère, je travaille aujourd'hui au service des particuliers, collectivités et entreprise. Diplômée d'un Master en Ecologie et Développement Durable, anciennement pépiniériste, passionnée des plantes et de la conception de jardins, je propose mon savoir faire au service de votre bien être.



Les cinq années d’études en aménagements paysagers, en écologie et développement durable, ainsi que divers stages en bureaux d’études et en mairie, ont forgé mes compétences et connaissances des problématiques paysagères et environnementales et de la gestion de projets. Ces expériences ont aussi aiguisé mon intérêt pour les enjeux urbains et paysagers, mais aussi mon ambition et ma motivation de participer au développement et à l'aménagement du paysage dans une optique de préservation de notre environnement.



J'espère, dans un avenir proche, pouvoir me rapprocher de Bordeaux-Toulouse et reste attentivement à l'écoute de toute opportunité d'évoluer dans cette belle région où le soleil et le climat apporteront de nouveaux enjeux paysagers.



Mes compétences :

Mise en place Gestion différenciée

Conception paysagère

Arts plastiques - esquisses - croquis

Photoshop

Autocad

Ecologie

Pack office

Etude et Gestion des plantes invasives

ArcGis

Environnement

Développement Durable