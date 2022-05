Torres MARIE-THERESE

Trilingue Espagnol-Catalan-Anglais



COMPÉTENCES

GESTIONNAIRE D'EXPLOITATION s'assurant de la rentabilité globale et du développement (+100% depuis 2002).

MANAGER apte à prendre des décisions et des responsabilités, à définir un projet d'agence et des objectifs clairs.

DIRECTRICE DES VENTES apportant une réponse adaptée aux besoins du client et s'assurant ainsi sa fidélisation.

RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES œuvrant à la formation et l'évolution des compétences des collaborateurs.



SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

- Activités commerciales : prospection clients, souscription de contrats (assurance de Biens, de Personnes), multi-détention,

parrainage.

- Gestion des sinistres : automobile, dommages (CIDRE et CIDECOP), protection juridique, responsabilité civile.

- Volet Social/Comptable : recrutement, application de convention collective, rédaction des contrats de travail, établissement des

fiches de paie, gestion DADS, déclaration organismes sociaux, rapprochements bancaires, établissement comptes et bilans,

optimisation des postes budgétaires, gestion des impayés, relance des contentieux.





* GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE & FISCALE



Depuis 2005 – Secteur Immobilier / SCI de 8 Lots



COMPÉTENCES

GESTIONNAIRE DE PATRIMOINE apportant son expertise dans le domaine de l'immobilier et de la fiscalité.



SAVOIR FAIRE TECHNIQUE

- Volet administratif : création de SCI (statuts, enregistrement), mise en conformité de locaux, déclarations fiscales.

- Gestion locative : rédaction de baux, états des lieux, quittance de loyers, augmentations contractuelles, suivi des contentieux.

- Suivi des travaux : recherche de prestataires, suivi et réception de chantier.

- Relation avec les syndics : vérification des comptes, présidente du conseil syndical, assemblées générales, mise en concurrence.





* ENSEIGNANT MASTER 2 BANQUE ET ASSURANCES



Depuis 2005 – Vacataire à l'Université de Perpignan



COMPÉTENCES

ENSEIGNANT impliquée dans la transmission de savoir et de compétences, dans la formation des nouveaux acteurs de la

banque et de l'assurance de demain (cours magistraux, tutrice de stage, jury de mémoire).



Mes compétences :

Gestion

Négociation

Assurance

Immobilier

Enseignement

Management

Comptabilité

Banque