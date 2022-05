Tortochot PATRICK

Notre société est spécialisée dans la logistique sur mesure pour les outils marketing et commerciaux et force de vente, merch, et tout autre produits industriel, échantillonnage, gondoling, préparation de colis à la demande ou par vague, e.commerce, emballage sur mesure, stickage, remplissage de gondole, et tout autre supports, transport, stockage de masse et sur palette, ..., avec des procédures sur mesure et adaptée à chaque client , avec 7000 m2 de dépot en Bourgogne,



Specific Log agrandi de 3 000 M2 ses dépôts qui seront opérationnels début 2015 ce qui passera à 10 000 M2 de surface.



Nous démarrons le e-commerce avec un nouveau client le 01 novembre 2014 avec la mise en place d'un nouveau système de livraison qui permet au particulier de choisir le mode de livraison ( au domicile, chez le voisin, sur son lieu de travail, en point relais,....) ceci permettra de ne pas attendre le chauffeur livreur et vous pourrez même commander avec votre moyen de communication pendant vos vacances, et vos déplacements,





Vous cherchez un logisticien de qualité, réactif proche de ses clients, disponible, de conseil, qui vous offre un travail sur mesure qui est à votre écoute ave une personne qui vous est totalement dédiée adoptez SPECIFIC LOG

www.specific-log.com



Je reste à votre écoute pour tous besoins



ptortochot@pecific-log.com



Par téléphone:

03 80 96 57 91

ou

06 88 20 67 06



A très bientôt,



Patrick TORTOCHOT

Directeur d'exploitation



