L’activité de la société se base sur le principe essentiel du respect de la Réglementation et des Normes Internationales en vigueur, c’est pourquoi TOTAL PROTECTION est devenu l’un des principaux intervenants dans le domaine : d’Equipement de Protection Individuelle « EPI », de Lutte Contre l’Incendie et de signalisation.



TOTAL PROTECTION met à votre disposition des produits d’une qualité exemplaire répondant aux normes internationales les plus sévères, et travaille pour une amélioration continue de son service.



Nous étudions tous vos besoins et notre objectif est de développer une large gamme de produits en vue de toucher une large palette d’utilisateurs et de distributeurs et de leur apporter un niveau de compétitivité des plus élevés.



Nous travaillons pour divers secteurs: BTP, Agroalimentaire, Agriculture, Laboratoire, Salle blanche, Métallurgie, Automobile, Soudure, …



Ci-aprés un descriptif de nos créneaux d’activités :



Matériel de protection :



-Parka, Gilet anti froid

-Lunette de protection, Ecran facial.

-Casque chantier, Antibruit.

-Casquette de sécurité anti-heurt.

-Gilet fluorescent.

-Imperméables (veste+pantalon).

-Kit visiteur, combinaison, blouse jetable.

-Masque jetable, respiratoire à cartouche.

-Gants divers

-Bottes sans ou avec Coquille.

-Chaussures de sécurité Basse/Haute.

-Sabot médical blanc.

-Harnais, ceinture de sécurité.

-Panneaux de signalisation, Cône de signalisation.

-Bande, Scotch Adhésif de signalisation rouge/blanc

-Chaîne en plastic, Grillage Orange.

-Dos d’âne en caoutchouc jaune/noir

-Torches de signalisation, Lampe frontal, Euro flash, Gyrophare.

-Miroir convexe





Matériel de lutte contre l’incendie :



-Extincteur à poudre ABC, à CO2 et à Eau Pulvérisé

-R.I.A (Robinet d’incendie armé)

-Poteau d’incendie, Bouche d’incendie.

-Détection d’incendie.

-Couverture anti-feu.





Confection de vêtements de travail :

-Blouse de travail, Combinaison de travail, Ensemble (veste+pantalon).

-Salopette.

-Gilet multi poche.

-T-shirt, Polo

-Casquette.

*Possibilité de marquage et personnalisation : sérigraphie, broderie,…



N’hésitez pas à nous contacter, nous restons à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire dont vous pourriez avoir besoin.



31, Bd Yacoub El Mansour, Maârif Extension- Casablanca Maroc

Tel: 05 22 25 26 32 / 33

Fax: 05 22 98 45 69

E-mail: t.protection@yahoo.fr

total_protection@menara.ma





Mes compétences :

Sécurité