Touboulic KÉVIN

COMPÉTENCES COMMERCIALES :



- Prospection (terrain, téléphone, mail) et prise de rendez-vous

- Identification des besoins, proposition de solutions innovantes aux clients

- Réclamations et suivis des clients (dialogue, proximité et suivi qualité, ISO,…)

- Réalisation de devis et factures particuliers et entreprises (vente, prestations, services,…)

- Négociation et commandes auprès de différents fournisseurs et sous traitants (Le Goff,…)

- Accueil, écoute et conseils clientèle



COMPÉTENCES EN MANAGEMENT :



- Recrutement (réalisation des contrats de travail, DUE, visites médicales,…)

- Management de 80 personnes (gestion de conflits, absences, CP, problèmes de payes,…)

- Établissement des plannings, organisation du travail et de la sécurité du personnel

- Formation du personnel (évaluation des compétences, technique, EPI,…)



COMPÉTENCES DIVERSES :



- Suivi et analyse des données d’activité de l’agence (optimisation du CA, pointages,…)

- Utilisation logiciel ERP (Pégase), suite bureautique (pack office Microsoft)

- Gestion des achats en fonctions du budget et de la rentabilité

- Gestion des appels téléphoniques des salariés et des clients