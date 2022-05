Toufik BENYAICH

Consultant en gestion de projet (Industrie, Aéronautique et Divers) en bureau d'étude ou production



Synchronisation management sur plusieurs sites (inclus les pays du maghréb), Aide à la gestion globale lors d'une délocalisation d'entreprise ou fabrication de produits (Suivi jusqu'à la livraison client, englobe qualité respect de délais etc ...

Mes atouts :

Flexibilité (immédiatement disponible, grande capacité d’adaptation, mobilité)

Efficacité (multiples expérience, habitué à travailler en équipe sous forme de projets)

Polyvalent : Action au niveau gestion pure et en mode opérationnel . (bureau d'étude et /ou production ), pour divers programmes.

Diplomate, sais être à l'écoute, comprendre et gérer rapidement la situation, proposer des solutions et des idées adaptées et innovantes, Contrôler le bon déroulement des tâches,

Faire l'interface entre plusieurs interlocuteurs.

Manager de transition





Mes compétences :

Aéronautique

Electronique

Gestion de projet

Ingénierie

Management

Lean IT

Expert en système d'interconnexion

Qualité

Amélioration continue