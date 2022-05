Philippe GACON

Après m'être orienté vers une formation technique, je l'ai enrichie par une formation complémentaire Achats. J'ai ensuite, après quelque temps chez NSE, réussi à trouver un emploi dans ma filière. J'ai tout d'abord travaillé chez CIME (cablage filaire pour le médical et les télécoms) où j'ai eu des résultats probants.

Les challenges et les possibilités offertes par LATelec m'ont motivé pour rejoindre les rangs de cette entreprise. Et, effectivement, j'ai pu créer ce service Achats, le structurer et le faire progresser. Je suis depuis 2000 dans cette société.

J'évolue dans un milieu aéronautique, international et, en deux mots, un environnement passionnant.

Même si l'exercice est parfois difficile, je concilie ces responsabilités avec une vie familiale et personnelle toute aussi riche. Père de 3 enfants, j'aime le sport, la lecture et cuisiner pour des amis ou de la famille.



Mes compétences :

Achats

Aéronautique

Cuisine

Rugby