Toufik BOUDINARE

Je suis ingénieur en HSE et lead auditor ISO 14001et OHSAS 18001 .ayant d'expérience en matière d' HSE dans Le domaine de construction des projets centrales électrique , mise en marche ( Commissioning) et pipe line ₍OIL et GAS₎.

Dont j'ai occupé les postes :

-superviseur des travaux environnemental chez SKIPRO sous traitant SNC LAVALIN projet Centrale électrique a cycle combine 800MW.Algérie.

-responsable HSE chez EURL TGCTP dans des projets PIPE LINE .

- HSE manager Chez SOMI IMPIANTI srl dans le projet de centrale électrique à cycle combine 1200MW/GE et IBERDROLA. Algérie

Dans l’attente de votre réponse qui j’espère positive veuillez agrée mes sincère salutations.

Restant a votre entière position pour toutes information nécessaire vous pouvez demander mon CV.



Mes compétences :

INFORMATIQUE

Radioprotection