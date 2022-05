J’ai une bonne connaissance dans le domaine commercial et dans les techniques de vente car j’ai exercé pendant six ans comme agent commercial chez Nestlé Algérie et deux années comme superviseur et une année comme superviseur chez ngaous conserve dans les régions de Médéa, Djelfa, Laghouat et Ghardaïa avec un portefeuille client riche et très intéressant.