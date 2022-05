Je suis Toufik Oamar diplômé ayant obtenu un BTS assurance en Juin 2011.





Étant un adepte des réseaux sociaux comme je pense la plupart des jeunes je pense que l'idée d'un site qui peut intégrer la problématique d'un réseau professionnelle en utilisant un réseau social est très intéressant .

En ce qui me concerne professionnellement j'ai occupé en poste en tant que gestionnaire sinistre au sein de l’assurance mutuelle des motards pendant plus de 3 ans et j'ai également occupé précédemment un poste en tant que conseiller clientèle à la caisse d'épargne à Montpellier ,j'ai également travaillé au sein d'un cabinet de courtage en assurance.

A la suite de ses premières expériences j'ai décider de m'engager auprés de la start-up nommée RAPID'ASSURANCES l'idée c'est un cabinet de courtage en assurances et conseil financier mais qui proposerait des offres éthiques en reversant un certains pourcentage de son chiffre d'affaires à des associations humanitaires et au niveau de la finance développait la distribution de produit éthiques.

Pour en savoir un peu plus , n'hésitez pas à me contactez.

Cordialement.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Caisse

Chargé de clientèle

Commercial

Conseiller clientèle

diplomes

Épargne

Gestionnaire

téléconseiller