Toufika BOUABDALLAH

En relation directe avec les différents distributeurs de la marque (réseaux partenaires et concurrentiels), ma mission consiste à mettre en oeuvre et/ou optimiser l'activité commerciale du point de vente.



Basé sur le principe des 5P, je veille et fais rescpecter le prix vs zone commerciale, le produits correspondant, la place de ce produit, la bonne promotion appliquée au bon produit au bon endroit, la prescription de nos offres pour une vente efficace.



Par ailleurs, je propose des solutions et plan d'actions à ces mêmes points de vente prenant en compte contraintes et l'objectifs à atteindre. Tout cela en cohérence et adhéquation avec les opérations nationales.



Mes compétences :

Vente

B2B

Gestion de la relation client

Télécommunications

Management