Toussaint PIGEON

Consultant chez Accenture pendant 7 ans, j'ai travaillé dans de nombreux secteurs d'activité différents (secteur public, grande distribution, opérateurs télécoms, énergie) d'abord côté maîtrise d'oeuvre (architecte technique puis manager d'équipe de tests et d'équipe de développement) puis côté maîtrise d'ouvrage (AMOA pour 2 chefs de projet client).



Souhaitant ensuite développer une compétence métier et passer côté client, je suis devenu chef de projet informatique au sein de la DSI Groupe d'un client final : les Editions Lefebvre Sarrut (ELS). Après avoir piloté et livré l'implémentation d'un gros projet d'ERP pour les 4 filiales de formation en france, j'ai mené l'audit organisationnel d'une des divisions de la DSI puis, après en avoir piloté les recommandations, j'ai pris la responsabilité du pôle projets informatiques de cette division.



Mes 3 compétences clés sont :

- La gestion de projet (et en particulier avec la méthode agile Scrum),

- Le management d'équipe (3 à 12 personnes)

- Une bonne connaissance générale et transverse de l’IT (infrastructure, développement, organisation et enjeux d’une DSI)



J'ai par ailleurs une pratique de courante de l'anglais (plusieurs missions pour des clients internationaux et anglophones).



Mes compétences :

Gestion de Projet

Management

Agile Scrum

Architecture informatique

ERP

Direction de projet