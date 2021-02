Passionne de la communication et du web, je vous accompagne dans votre strategie digitale et votre visibilite sur Internet : sites web, reseaux sociaux, moteurs de recherche...



Particulierement actif sur les medias numeriques, je suis le fondateur des magazines Feline et French Driver, sur lesquels je mets en oeuvre ma passion de l'automobile, ainsi que mon expertise en communication digitale et en creation de contenus depuis plus de 10 ans.



N'hesitez pas à me solliciter pour tout service dont vous pourriez avoir besoin :

· Conception et realisation de projets multimedia

· Conseil en communication digitale

· Gestion de visibilite et de notoriete online

· Referencement web

· Webmarketing

· Gestion de projets



Mon CV : https://www.tranha.com/cv/



Mes competences :

· Medias Sociaux

· Communication

· Marketing

· Social Media

· Webmarketing

· Web

· Digital

· Web 2.0

· Referencement

· SEO

· Conseil en communication

· Gestion de projets

· Internet