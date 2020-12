Trésor DJONGA

Très à l’aise avec les chiffres, Je dispose des compétences pointues allant de la préparation de données (contrôle qualité, croisement de plusieurs sources de données, jointure et concaténation fichiers, Data visualisation,...) en passant par le traitement simple (agrégation, statistique descriptive) aux analyses les plus complexes (corrélations, régressions linéaires ou logistiques, analyses factorielles, segmentation, machine learning, …) et une maîtrise de l'outil informatique(SPSS, R, SAS, VBA, développement en Python).



Je m’adapte très vite à un nouvel environnement et j’ai aussi une forte capacité d’apprendre des nouvelles choses. J’aime faire des choses de façon simple et rapide.



Disponible immédiatement.