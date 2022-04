Christophe CATHERIN

2010/... OpinionWay - Direction des Opérations (Traitement)

Chargé d'études statistiques sénior(CDI)

o Traitement d'enquêtes CATI/CAWI

o Analyses statistiques: Typologies, Analyses factorielles, corrélations, régressions, courbes d'exposition, bilan d'image





2006/2010 CSA - Service Informatique (Traitement)

Chargé d'études statistiques (CDI)

o Traitement d'enquêtes CAPI/CATI/CAWI

o Analyses statistiques: Typologies, Analyses factorielles, corrélations, régressions, courbes d'exposition, bilan d'image

o Chargement des données sur AskiaVista

o Encadrement de personnel junior au sein de l’équipe





2004/2006 RESEARCH INTERNATIONAL – Service CAI

Chargé de programmation (CDI)

o Programmation de questionnaires CAWI et CATI

o Participation au développement des questionnaires Web (utilisation du langage HTML)

o Assistance technique sur l’environnement Quancept auprès des superviseurs terrain au moment du lancement des études et en cours de terrain





2002/2004 GROUPAMA - Service statistique du Département assurances

Chargé d’études statistiques (CDI)

o Elaboration de tableaux de pilotage : mise à jour, validation, commentaire.

o Elaboration de prévisions et contrôle de leur qualité.



2000/2001 MEDIAMETRIE - Département Internet et Nouveaux Médias

Assistant chargé d’études (CDI)

o Production de l’étude barométrique « 24000 Multimédia » : traitement et chargement des données dans le logiciel de tris, élaboration des rapports d’étude.

o Suivi d’un portefeuille de clients pour l’installation et l’assistance technique sur un logiciel de tris.





1998/2000 AXES ET CIBLES

Programmeur (CDI)

o Dépouillement et traitement d’enquêtes.

o Mise en forme des données.

o Réalisation d’analyses et de calculs statistiques : analyses de corrélation, mapping, hiérarchie des attentes.



Mes compétences :

Programmation

Programmation Web

QUANTUM

Questionnaire

Statistique

Traitement statistique

Web