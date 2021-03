Tristan PICHONAT

Plus de 20 ans d'expérience dans la recherche et l'industrie de la microélectronique et de l'optique, des microsystèmes (MEMS) et des sources d'énergie miniatures. Travail en salle blanche, développement de procédés, actuellement focalisé sur la fabrication de guides d'ondes et solutions optiques, Je suis familier avec toutes les techniques de microfabrication sur silicium et III-V.



Mes compétences principales :

Technologies salle blanche (dépôts, gravures, caractérisation, métrologie)

Définition et contrôle des procédés de fabrication

Gestion de projet technique

Choix et gestion des sous-traitants

Analyse de risques (FMEA, Impact)

Analyse de défaillance et de défectivité

Management de personnes



Mes compétences :

