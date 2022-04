Alain CROAIN

MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT, DE CONSEILS

sur le management de projets et la conduite du changement



FORMATIONS

sur le management de projets,

sur le management,

sur l'animation,

sur la communication,

sur le management d'équipe

sur l'interpersonnel,

sur la gestion des conflits,

sur la conduite du changement

sur la formation de formateurs;



COACHING (à la demande)





Ci après les dernières missions réalisees d'ACCOMPAGNEMENT et CONSEILS :





THANET DISTRICT COUNCIL (Margate- Angleterre)

Projet de Renovation Urbaine de Cliftonville

1 an



URBANN NET CITY (Tourcoing)

Projet URBOX (Associé Fondateur)

3 ans



Francaise de Mécanique (Douvrin 62):

projet NSI (coordination)

2 ans



FNAC (Clichy):

projet Ariane (Cellule d'assistance au pilotage)

18 mois



SNCF (Marseille)

Projet TGV Mediterranee (Gestion des coûts)

4 mois





KIABI (Hem 59)

Projet KPK (Aide a la planification)

3 mois





DRAAF (Lille)

Conduite de Projets



DRJSCS (Lille)

Conduite de Projets







Ci-après les sociétés ou instituts dans ou pour lesquels je suis intervenu comme FORMATEUR:



FORM ID (Lille)



M2i (Villeneuve d'ascq)



KRONOS (Villeneuve d'ascq)



ACCESS IT (Villeneuve d'ascq)



IRA de Lille - Formation Continue (Lille Nord)



Plateforme RH région Nord Pas de Calais



Plateforme RH région Picardie



IRA de Lille - Coopération Internationale (Lille Nord)



EFFICOM (Lille)



ALESIA (Marcq en Baroeul)



SIGLE (Romanges Jura)



ENPJJ (Roubaix)



AGC Formation Conseil (Ste Geneviève des bois Région Parisienne)



CHRYSALID (Villeneuve d'Ascd 59 Nord)



JLS Consultants (Toulouse)



M7 (Marne la vallée)



Française de Mécanique (Douvrin Pas de Calais)



Fonderie PSA de Charleville Mézières (Les Ayvelles Ardennes)



SCNF TGV Méditerrannée (Marseille)







COACHING (à la demande)



