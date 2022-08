Tulay ATAC

Gérante de Visas Reactive Plus, je me mets aux services des agences de voyages, sociétés et particuliers pour faciliter les démarches consulaires pour toutes obtentions de visas.



Les visas russes, chinois, thailandais ...., plus besoin de se rendre au consulat pour déposer sa demande, risquer un refus de dépôt, nouveau passage pour les retraits .... Je me charge de vous aider à monter vos dossiers de demandes de visas, et de faire toutes les démarches à votre place.



Même pour les e visa : je me charge de faire les saisies en ligne et de vous transmettre les e visas.



16 ans d'ancienneté au sein d'entreprise prestataires de services consulaires, aujourd'hui, je gère ma propre entreprise pour pouvoir enfin fournir un service personnalisé à chacun.



Mes compétences :

Tourisme

Voyages