Ursula ORDUNA-AUBRY

Je suis à la recherche d’opportunités de travail à Paris depuis quelques mois. De nationalité Mexicaine, trilingue (Anglais - Espagnol - Français) j'ai le droit de travailler en France.



J'ai un profil atypique et une personnalité qui me permettent d’avoir de solides qualités relationnelles et donc une certaine facilité pour travailler en équipe ainsi que de solides qualités de communication et du Leadership ; grâce aux différentes activités effectuées dans le passé, je me sens capable d'assurer différents postes dans des entreprises ou organisations de taille internationale. J'ai travaillé pour Caterpillar Inc. pendant presque sept ans en production et logistique ; cette expérience associée à un Master en enseignement m'a permis devenir professeur d'université en donnant des cours de différents sujets dont l’Anglais, le Leadership et le Planning.



Je reste à votre disposition pour que nous puissions nous rencontrer et que je puisse vous parler davantage de mes compétences, de mon expérience professionnelle et de mon dynamisme.



Qualités qui pourront, je pense, être utiles à votre organisation.



Mes compétences :

eLearning

SAP

Six Sigma

Sabre Travel Network

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino