Val LAROCHE

Pourquoi le Social Business ?



Epanouie et heureuse dans ma vie personnelle, il m’était devenu nécessaire de me réaliser dans ma vie professionnelle et sociale.



Au fil de mes expériences de vie, si j’avais gagné mon autonomie financière, il était important pour moi d’atteindre un niveau supérieur d’indépendance. Les 10 dernières années passées dans un grand cabinet d’architecte, m’ont permis d’acquérir de belles compétences professionnelles, cependant j’ai ressentie le besoin de faire autre chose de ma vie, d’être plus indépendante, d’être plus en accord avec moi même, avec mes rêves. J’avais envie d’être à l’extérieur, de rencontrer des gens, de gérer mon propre emploi du temps, bref ! D’être plus libre !



J’avais besoin de me réaliser, de me créer une véritable indépendance pour transformer mes objectifs et mes rêves en réalité.

J’avais besoin de trouver un projet professionnel qui me porte.



Depuis 1an et demi, je réalise mon rêve d'indépendance en créant mon entreprise de "Social Business". Il s'agit à la fois d'un modèle économique collaboratif et mondialisé, et d'une magnifique aventure humaine.



J’ai choisi un partenaire solide (3,2 billion $ CA) leader sur le marché de l’anti âge qui démontre la différence par son engagement dans l’innovation et l’excellence de ses produits.



Ensemble pour développer un réseau en I commerce avec des hommes et des femmes, convaincus d’être dans le meilleur des business pour changer leur vie.



- Engagés, positifs, intègres, ouverts d’esprit, honnêtes, communicants, souhaitant créer un équilibre entre liberté de temps et argent.



Entrons dans l'entreprise du 21ème siècle.



Les rencontres sont toujours à l'origine des plus belles surprises, si vous pensez ressembler à ce profil, je vous ferais partager ma passion.