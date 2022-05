Mes vingt-deux ans d'expérience en qualité de gestionnaire des ressources humaines au sein du Ministère de la Défense m’ont permis de développer l'ensemble des tâches inhérentes à la gestion du personnel, tel que les contrats, les absences maladie, les congés, la formation etc..



Je me suis perfectionnée par une formation d'une durée de 6 mois de gestionnaire de paie (tenue et suivi du dossier social de l’entreprise, gestion de la paie et des déclarations sociales, logiciel Quadratus, CITRIX).



Reconnue comme discrète, organisée et rigoureuse, je possède un bon sens du relationnel et je m'adapte facilement à un nouvel environnement de travail.







Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Paie