Valentin CARRIERE né le 17 Décembre 1991 à Champigny s/r Marne.



Je suis titulaire d'un Bac Scientifique ainsi que d'un BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations).



Passionné par l'informatique et plus précisément du développement d'applications sur mobile, je réalise actuellement un cycle ingénieur au sein de l'ETNA.



Actuellement en contrat de professionnalisation au sein de la société KeeleeK, je réalise des applications mobiles sur Android, ainsi que des évolutions d'intranet sous JSF - RichFaces



Mes compétences :

Java

JavaScript

PHP 5

C#

C

JQuery

CSS 3

HTML 5

Android

Objective-C

Apple iOS

RichFaces

Java EE

JavaServer Framework