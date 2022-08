Http://valentin-nussbaum.fr/ (refonte 2017)



Ancien étudiant en Chimie (licence) et Chimie & Biologie : interfaces et applications (maîtrise) à l'université de Strasbourg (5 ans).

Titulaire d'une certification de niveau III de concepteur de support de communication, filière Webdesign (2 ans).

Bénévole ans l'animation, diplômé du BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur) et du CAFDSF (Certificat d'Aptitude à la Fonction de Directeur du Scoutisme Français).



Publication scientifique :

Design, synthesis and biological evaluation of novel tetrahydroacridine pyridine- aldoxime and -amidoxime hybrids as efficient uncharged reactivators of nerve agent-inhibited human acetylcholinesterase

European Journal of Medicinal Chemistry, 2014,78C, 455-467



Brevet :

Novel uncharged reactivators against OP-inhibition of human acetylcholinesterase

Europe EP13306584.7



Mes compétences :

Biologie cellulaire

Chimie inorganique

Joomla

jQuery

Wordpress

Techniques de laboratoire

PHP

CSS 3

HTML 5

Chimie organique