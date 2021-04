Valentina LAZZARIS

Réactive et autonome, je suis spécialisée dans les ventes internationales et le support pédagogique avec 3 ans d'expérience. Au cours des différentes missions qui mont été confiées, le contact avec la clientèle était constant et j'ai fait preuve d'intuition et d'un sens aigu pour l'analyse. Suite à mon voyage aux allures de révélation traversant Mongolie, Australie et Sud-Est Asiatique que j'ai accompli entre juin 2019 et mars 2020, je sens la nécessité d'intégrer une entreprise à taille humaine avec une équipe qui partage mes valeurs écoféministes et contribue quotidiennement à la sauvegarde de la planète et des êtres.