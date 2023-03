Valentyna DYMYTROVA

Docteure en sciences de l'information et de la communication, je suis maître de conférences à l'IUT Lyon 3 et je mène mes recherches au sein du laboratoire ELICO.

Mes compétences en Recherche et développement en sciences humaines et sociales portent sur :

Analyse sémio-discursive de la communication et des médias

Avec un intérêt particulier aux domaines de la politique, du développement durable et des villes intelligentes



Dans l'enseignement supérieur depuis 2003, j'ai été chargée des cours à l'Université nationale de Kharkiv (Ukraine), un attaché temporaire d'enseignement et de recherche à lInstitut d'Études Politiques de Lyon et à l'Institut de la Communication de l'université Lyon 2.

Auteur de plusieurs publications universitaires, je suis intervenue dans plusieurs colloques en France et à létranger.



Mon parcours éclectique, exigeant,transdisciplinaire et interculturel, mixant culture ukrainienne, russe et française, me permet aujourdhui de porter un regard riche et ouvert sur le monde.



Mes compétences :

Recherche

Analyse

Enseignement universitaire