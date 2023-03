Actuellement dans une régie publicitaire intégrée d'une société d'affichage indoor pour la vente papier , digital et event, j'ai été auparavant Responsable clientèle grand compte dans la presse IT pendant 11 ans et 3 ans à vendre à la fois le print et deux sites web.



Mes compétences :

Adaptabilité

Vente

Publicité

Créativité

Développement commercial

Communication

Médias

Presse