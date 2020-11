Valerie AUDOUARD

30 ans au service de l'Administration de Biens, me permettent d'avoir une solide expérience dans ce domaine, et plus précisément dans le management et la direction des services comptables.

La rigueur, la disponibilité, et le sérieux, sont mes principales qualités.



J'ai choisis de mettre cette expérience à votre service dans les domaines ci-dessous :



- Mise en place d'Audit Interne

- Mise en place de process et d'organisation

- Aide à la preparation des controles de Caisse de garantie

- Assistance au recrutement des comptables

- Formation à la comptabilité mandant (gérance, copropriété, approche des salaires gardiens/employés)

- Assistance technique en comptabilité Gérance et Copropriété

- Rapprochements bancaires



Et à l'écoute de vos besoins en matière de comptabilité.



Je suis disponible pour mettre cette expérience à votre service.



j'interviens dans toute la France, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Formateur

Informatique

Management

Internet

Immobilier

Recrutement

Administration de biens

Comptabilité générale

Comptabilité mandants

Encadrement

Communication interne

Paie et Legislation sociale

Audit interne

gerance-gestion

copropriete