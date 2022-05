Valérie AUXENFANTS

Correctrice - Relectrice (Field and Solutions, Présence, MKG Qualiting...)

10 ans d'expérience dans la presse écrite



Je corrige tout type de document : livre, rapport de stage, thèse, mémoire, rapport d'activité, flyer, CV, lettre de motivation, article, correspondance, manuscrit, journal d'entreprise... Correction orthographique et grammaticale, harmonisation typographique, reformulation de tournures incorrectes ou imprécises (rewriting)

Tarif au mot ou au forfait - Tarif étudiants

Devis gratuit et sans engagement - valerie.auxenfants@free.fr