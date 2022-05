Sébastien HENNEBIQUE

Pour parler à la tête il faut d'abord parler au coeur !



Curieux et passionné de nature, je souhaite mettre au coeur de mes contenus le lecteur. Ecrire pour être lu, en fonction des supports. Penser les stratégies éditoriales papier et web, organiser et produire le contenu sous toutes ses formes : textes, photos, reportages... 13 années au service des stratégies d'information dans l'édition, la publicité et la presse magazine.



Mes compétences :

Accompagnement

AMOA

Web

Gestion de projet

Rédaction