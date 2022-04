Claire DEVILLIERS

Www.clairedevilliers-naturopathe.fr



La naturopathie est une médecine traditionnelle - j'aime à dire que c'est une vraie philosophie de vie - qui vise à redonner à la personne les moyens de préserver ou retrouver la santé par des moyens naturels.



Le naturopathe est un éducateur de santé ; il propose à l'issue du bilan naturopathique un programme d'hygiène vitale, constitué de conseils (alimentation, exercice physique, cure de phytothérapie, complémentations éventuelles, etc) personnalisés, adaptés au tempérament de la personne et à son environnement professionnel, familial et social.



Pourquoi consulter un naturopathe ?

- retrouver un bien-être général (stress, fatigue, burn-out...)

- équilibrer son alimentation

- gérer son poids durablement

- retrouver un sommeil de qualité

- accompagner les périodes de changement de vie (puberté, grossesse, ménopause...)

- troubles divers chroniques (digestifs, allergies, problèmes de peau...)

- (etc)



La naturopathie s'adresse à tout le monde : enfants, adolescents, étudiants, actifs, seniors...



D'une manière générale, la naturopathie est un accompagnement complémentaire à la médecine allopathique, et ne remplace pas les traitements médicaux.



Je propose également des séances de massages bien-être aux huiles essentielles et de réflexologie plantaire, qui peuvent venir accompagner la cure naturopathique.



Mes compétences :

journaliste

rédaction

Bien être

Santé

Nutrition

Réflexologie plantaire

Naturopathie

Massage en entreprise