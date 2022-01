Valérie BAUD

Curieuse de nature, tout ce qui me permet d’apprendre, de progresser et de m’investir m’intéresse. J’aime donc tout naturellement les challenges et les défis, que je me fixe tant sur la vie professionnel que personnel afin d’avancer et me dépasser.

Mon parcours professionnel est avant tout tourné vers le commerce : Futuroscope, en saison d'hiver, Centrakor, Super U....

Mais aussi chez Nature & Découvertes, où j'ai pu me professionnaliser et découvrir le monde des jeux-jouets, domaine qui me passionne tout particulièrement.

Des expériences enrichissantes, notamment en termes de polyvalence, d'autonomie, d'organisation, qui me permettent aujourd'hui de m'adapter facilement , et de pouvoir gérer des espaces de vente en toute autonomie.

Mon objectif est maintenant d’évoluer et accroître mes responsabilités, idéalement dans l’univers des jouets ou de la déco, mais je suis ouverte à toutes propositions.

Mon objectif est maintenant d'évoluer et accroître mes responsabilités, idéalement dans l'univers des jouets ou de la déco, mais je suis ouverte à toutes propositions.



Gestion de stock

Jouets

Prise de commande

Conseil client

Autonome et responsable

Mise en scène

Responsable de secteur

Caissière

Vente conseil