Valérie BAUMGARTNER

Q U A L I T E S

P R O F E S S I O N N E L L E S : Polyvalente, réactive, sens du contact et organisée



C O M P E T E N C E S

• Ressources humaines,

Recrutement 15 personnes (postes d’assistante bilingue), 6 sessions de

formation de 20 personnes, pour du personnel France Telecom, dans le cadre d’un redéploiement



• Management de transition,

Gestion de conflit pour une équipe féminine de 8 personnes



• Communication, relations de presse

Dizaine d’articles parus pour WILDSKIN, organisation de nombreux séminaires en Europe (50 à 300

personnes), création d’un journal Interne et flyers pour WILSKIN, la SAT



• Marketing,

Elaboration et présentation de plan marketing pour le groupe ERUM, WILDSKIN et la SAT



• Gestion de projets,

Mettre en place un système de livraison en 4h dans 5 villes pour des produits alimentaires



• Commerciale,

Développement du réseau de distribution pour une nouvelle marque : 16 distributeurs en France



• Assistanat bilingue de président / direction au sein de grands groupes



• Comptabilité : Formation CEGOS : Pratique de la comptabilité niveau I (écritures et organisation comptables / Bilan / Compte de résultat)



Mes compétences :

Formation

Gestion de projet

Analyser écouter réfléchir agir

Créativité

Stratégie de communication

Evènementiel et Relations Publiques

Management

Négociation achats

Assistanat de direction

Création d'entreprise

Communication événementielle