Raphael TERRIER

Expert Mobile, Raphael a réalisé et piloté de nombreux projets tablettes et smartphones. Indépendant, puis gérant de sa société APPrès Vous, il est confronté quotidiennement aux problématiques des projets mobiles : ergonomie, design, UI et développement mobile.



Partenaire depuis octobre 2011 d’Alti innovation, cette collaboration lui a permis de mener à bien des projets mobiles complexes chez BNP Paribas Cardif, la Banque d’Affaires Amundi ou encore le Groupe Pasteur Mutualité.



Raphael conçoit des projets mobiles innovants toujours orientés vers l’expérience utilisateur grâce à sa double expertise technique et design. Sa très bonne connaissance de l’écosystème mobile lui permet d’être au plus proche des contraintes et potentialités matérielles pour chaque projet.



APPrès Vous

www.appresvous.fr



APPrès Vous est une agence spécialisée dans le mobile. Notre expérience solide en matière de langages de programmation et d’outils de design nous permet de proposer des produits sur mesure inédits, esthétiques et aboutis techniquement.



Notre créativité est notre signature, c’est pourquoi nous accordons une attention toute particulière au design de nos produits. La double compétence technique et graphique nous permet d’intervenir efficacement sur chaque étape du processus de conception.



Retrouvez nos réalisation sur notre site internet : http://www.appresvous.fr/realisations/



Nos dernières applications grand public disponibles sur l'AppStore :

- One Million Dollar Card (iPad) http://bit.ly/VjtPX4

- Easy Note de Frais (iPhone) http://bit.ly/Rgv1uv

- Eva Collin (iPhone) http://bit.ly/UrtWEk



Mes compétences :

Javascript

Html/css

Xcode

Photoshop CS5

Illustrator CS5

Lightroom

Indesign CS5

Html 5

JQuery Mobile

Titanium

Cocoa Touch

Cocos2D

IOS

Objective c

Subversion

Iphone

IPad development

Wordpress

Google analytics

Google adwords

Facebook SDK

Design graphique

Lua

Ipad

3D printing

mobile

objective-C