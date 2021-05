Valérie BONNAFOUX - BRIVET

Très sensible aux processus, à l'aspect humain des organisations, au potentiel des collaborateurs, je cherche en permanence à élargir mon champ de compétences en tant que manager d'équipes et pilote d'un portefeuille de projets

Encadrement hiérarchique de collaborateurs (de 20 à 30 personnes), et suivi RH des permanents.

Encadrement et Pilotage d'équipes projets internes / externes sur la globalité des cycles de projets.

Coordination transverse d'équipes d'études AMOA, de développement.



Mon expérience au sein de deux entreprises et d'une SSII, m'a permis d'appréhender le pilotage d'un portefeuille de projets ( super à 5000j/h), les différentes facettes d'un projet informatique, du cadrage au déploiement :

Pilotage des ressources, du budget (de 200 à 1500 j/h) & du planning,

Analyse des risques,

Suivi des aspects contractuels et financiers des projets,

Gestion de la relation client et animation des réunions projet : pilotage, avancement, lancement,

Rédaction de réponses à appel d'offres,

Soutien des propositions techniques et financières et des avenants (Conseil),

Rédaction d'études de cadrage,

Validation des livrables fonctionnels et solutions techniques,

Coordination, suivi de pilote, de recette et de déploiement (2800 utilisateurs / 1000 établissements),

Bilan de projet.



Elle m'a également permis de développer un savoir-faire dans des domaines métiers et techniques variés

Domaines décisionnel et opérationnel front office, middle office

SOLVABILITE II

GPEC : référentiel métiers, sourcing, recrutement, tests d'évaluation, campagnes de fidélisation,

CRM : gestion de la commande et cycle de vie, rapprochement besoins client /candidats,

PAIE : acomptes, bulletins de salaires, attestations Assedic, trop perçus,

FINANCE : Analyse des risques crédit, contrôle budgétaire, pricing de médicaments.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assurance

DataMart

Système d'information

Business Intelligence

Reporting

SAS

Management