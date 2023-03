Voix-off, pour la radio (voix d'antenne RTL, voix off Pub), pour la TV ( commentaires , bandes-annonces , pub,), je donne le ton que vous attendez pour vos projets Audio, et Vidéo ,

de la publicité, au commentaires institutionnels, aux bandes annonces, aux personnages animés: jeux vidéo (Electronic Arts) , jouets (V-Tech, Ouap's), pub TV( Lustucru) etc…



Vous pouvez visiter mon site …



http://www.valerieboyer.com/



Mes compétences :

Voix off

Comédien