Actuellement en formation "Elaborer son projet professionnel" avec le Greta, je souhaite m'orienter dans le domaine du Secrétariat de la Gestion et de la Comptabilité.

Mon appétence pour les chiffres m'a motivée à suivre un Master en Statistiques.

Mes expériences professionnelles se sont déroulées dans les milieux administratif, bancaire et commercial.

L'accompagnement et le conseil font partie de mes compétences au même titre que l'analyse.