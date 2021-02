Valerie DUFAYET

Plus de 19 ans d'accompagnement des projets des entreprises sur les sujets du management, des ressources humaines et du developpement des competences.

Une passion, un engagement et une recherche continue d'amelioration des pratiques et des outils au benefice de mes clients.



Perimetre d'intervention :



Strategie :

Analyse de l'evolution de l'environnement de l'entreprise et des consequences sur l'organisation, les ressources humaines et le management



Ressources Humaines :

Diagnostic, Plan d'action et mise en oeuvre : GPEC, Recrutement, Formation, Mobilite, Marketing RH.

Accompagnement des equipes RH dans leur fonction Business Partner.



Management :

Impulser les changements sur la base du futur emergent et de l'innovation (Théorie U - M. Otto Scharmer).

Engager les equipes vers un Management Responsable : leadership, motivation, contribution, engagement, environnement, social,...

Management d'equipe, communication et gestion des conflits a partir de la methode DiSC

Management de proximite : Conduite des entretiens professionnels et annuels, conduite de reunion, gestion des priorites



Diagnostic d'image :

Mesurer les perceptions qu'ont les acteurs internes du management et/ou projets internes et/ou des changements. Identifier les freins et les leviers.



Coaching individuel : Developpement professionnel.