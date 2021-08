Valerie FAGHEON

Femme de conviction, créative et passionnée par mon métier, j’aspire à guider mes clients vers un changement durable, une meilleure connaissance d’eux-mêmes, et l’identification de leurs compétences naturelles. Rien n’est plus motivant que de les accompagner dans l’exploration de leur potentiel afin qu’ils retrouvent le cours de leur vie professionnelle et personnelle transformés, vitalisés et plus éclairés.





Mes compétences :

Coaching

Formation

Développement personnel

Coaching de cadres

Conseil

Management du changement

Créativité

ComColors

Relations publiques