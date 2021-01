Valérie FANCELLO

Jai dix-neuf ans dexpériences dans le domaine de la comptabilité et de la finance en tant de Contrôleur financier, Responsable Administratif et Financier ou Chef comptable et filiales. Jai principalement travaillé dans des sociétés à présence internationale en France et en Angleterre, dans différents secteurs tels que la restauration de luxe, le web marketing ou encore loïl and Gas. Jai été aussi à mon compte en tant que consultante indépendante pour des entreprises de types TPE ou PME de domaines variés. Je suis actuellement trésorière bénévole dans une association.

En plus dêtre en charge de la fiabilité des comptes sociaux du site et des filiales jai été amené en mettre en place un nouvel ERP, à réorganiser les équipes du service comptable et financier, à mettre en place des reporting fiable, des consolidés ou encore du contrôle de gestion.

Je madapte facilement et je suis réactive, ce qui me permet davoir une image fidèle de la structure économique et financière des sociétés dans lesquelles je débute et dêtre efficace rapidement.

Jai une réelle appétence dans lanalyse des chiffres afin den extraire les informations pertinentes et significatives qui seront utiles au pilotage et à la pérennité de lentreprise.