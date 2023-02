Plus de 10 années au service de la clientèle en tant que Responsable des Relations Clients, aujourd'hui, en transférant mes compétences,je me positionne également sur des fonctions alliant gestion de la communication et des clients.



Mes compétences :

Administration

Administration commerciale

Client Administration

Commerciale

Communication

Evénementiel

Gastronomie

Gestion de projets

Gestion de projets communication

International

Luxe

Service client