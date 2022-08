Valérie FRANCISCO

Fort dune expérience de 36 ans, jai occupé divers postes ce qui ma permis de comprendre les différentes phases dune entreprise et dacquérir une expérience professionnelle confirmée.



En 2015, et ce afin de valider mon expérience en gestion administrative et financière, jai suivi une formation et obtenu la certification FFP Directeur Financier - Gestion et Finance.



A travers les différents postes occupés, jai :



- Défini et mis en place les procédures de gestion administrative et financière et les indicateurs nécessaires au suivi d'activités et au reporting à la direction.

- Effectué la facturation clients contrôle et suivis des paiements.

- Géré les fournisseurs et prestataires de services.

- Elaboré le budget prévisionnel de la structure, présenté aux instances dirigeantes et effectué les ajustements.

- Suivi l'évolution des résultats financiers de la structure et établi son plan de financement

- Supervisé, contrôlé la gestion de la trésorerie et émis des recommandations sur l'allocation des ressources financières aux instances dirigeantes.

- Supervisé et coordonné le contrôle de gestion et l'audit interne (évaluation des risques financiers, validation de choix fiscaux, ...).

- Supervisé et coordonné l'action des services, des conseils juridiques en matière de litige et de montages financiers.

- Géré la situation banques et budget prévisionnel.

- Préparé les documents comptables avant transmission au service concerné : banques, achats, ventes et caisse.

- Effectué et géré les différents paiements.

- Géré des projets.

- Managé une équipe de 5 personnes.

- Organisé et supervisé la gestion des flux et la relation clients.

- Mis en place des process de gestion des commandes.

- Veillé au respect des contrats, des conditions de ventes et au contrôle des devis.

- Assuré la coordination inter-services, les relations avec les prestataires, lanimation et lencadrement du service.

- Managé les relations avec les prestataires de service : banquiers, organismes publics et professionnels.

- Géré le budget de fonctionnement du service, contrôlé lapplication des process et des performances.

- Assuré la gestion commerciale et financière.