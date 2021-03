Valérie GUILLEMOT

Bonjour,



En 2002 j'arrivais à Paris pour ma première expérience de graphiste, d'abord chez l'annonceur, puis en agence de communication.

Freelance depuis 2008 à Nantes, maquettiste créa/exe, je réalise vos supports de communication : magazines, catalogues, plaquettes, argumentaires de vente, PLV Du marketing direct au marketing opérationnel, du BtoB au BtoC.

Je travaille à domicile ou en agence pour renforcer vos équipes.

Mes mots clés : efficacité, rigueur et bonne humeur.

N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus ; rendez-vous sur www.valerieguillemot.com

À bientôt !



Mes compétences :

Direction Artistique

Mise en page

Maquettiste créa-exé