Valérie HEBERT

Actuellement Directrice de l'agence GINGER CEBTP de Toulouse depuis Janvier 2018 et Responsable du service "Contrôles et Essais" depuis Juillet 2012.



Agence d'une trentaine de personne possédant 3 domaines d'activité principaux:

- Géotechnique et Hydrogéologie avec de gros moyens de sondage

- Etudes et diagnostic des structures

- Contrôle de travaux et Essais dans les domaines suivants: Géotechnique, génie civil, routes, terrassements...



Forte activité en Occitanie avec notamment des chantiers d'envergure comme les nouvelles reconnaissances de la 3ème ligne du METRO de Toulouse, le contrôle extérieur des travaux de réfection de l'A62, l'élargissement de l'A61, le contrôle des travaux de réalisation du viaduc de Mende, aménagement de la gare de Toulouse...



Mes compétences :

Art

Enrobés

Génie civil

Géologie

Granulats

ouvrages d'art

Responsable laboratoire

Routes